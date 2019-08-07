Тендеры на госзакупки лекарств срываются из-за нереальных условий поставок

Количество сорванных контрактов по закупкам жизненно важных лекарств в России увеличилось из-за новых правил Минздрава.

Как следует из результатов исследования, проведенного для «Коммерсанта» аналитической компанией Headway, число несостоявшихся тендеров на госзакупки таких средств в первой половине 2019 года увеличилось вдвое, достигнув 60,8 тысячи. По данным исследователей, речь идет прежде всего о недорогих препаратах, таких как натрия хлорид, по которому не состоялось 4,7 тысячи аукционов, декстроза (3,2 тысячи) и преднизолон (2,4 тысячи).

Подчеркивается, что чаще всего срывались также контракты на поставку ламивудина, который входит практически во все схемы лечения ВИЧ-инфицированных. По словам производителей, несостоявшиеся аукционы, в частности, предполагали закупку слишком большого объема препарата – 73,3 млн таблеток. Такого количества готового препарата ни у кого не оказалось, изготовить же его в указанные сроки было невозможно. В результате регионы вынуждены выделять собственные средства для самостоятельной закупки ламивудина, чтобы обеспечить беспрерывное лечение ВИЧ-инфицированных.

Главной причиной сложившейся ситуации стала новая методика формирования максимальной цены контракта при госзакупках, с помощью которой Минздрав хочет выровнять закупочные цены в разных регионах. Согласно нововведениям, с января 2019 года госзаказчик должен выставлять минимально возможную стоимость контракта. Производители считают новые правила невыгодными и отказываются участвовать в тендерах из-за слишком низкой начальной цены.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ВИЧ стал одной из основных причин смертности среди граждан России в возрасте от 18 до 44 лет.