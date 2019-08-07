Иркутская область лидирует по росту числа ВИЧ-инфицированных

Самый высокий рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России отмечается в Сибири и на Урале.

Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Министерства здравоохранения, пишет РБК.

Сообщается, что всего в 2018 году в России было зарегистрировано около 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. Половину из них составляют жители 15 регионов, преимущественно Сибири и Урала.

По данным Минздрава, хуже всего ситуация обстоит в Иркутской области, где рост заболеваемости составил 16% по сравнению с 2017 годом и 35% за последние пять лет. На 100 тысяч населения здесь приходится более 200 новых пациентов с ВИЧ, всего в 2018 году зарегистрировано 4823 новых случаев заболевания. По уровню смертности регион находился на втором месте в России.

Также неутешительные данные зафиксированы в Кемеровской области – 165 новых ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения в 2018 году, всего – 4447 заболевших.

К лидерам по числу заболевших относятся также Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Самарская, Омская, Томская, Оренбургская области, Алтайский и Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Отмечается, что только в 28 из 85 российских регионов заболеваемость ВИЧ снизилась за последние пять лет заметно – более чем на 2%. В их число входят Москва (64%), Московская область (43%), Санкт-Петербург (28%) и Ленинградская область (34%).

Лидерами по смертности в результате ВИЧ стали Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, а также Пермский край.

В июле о том, что в 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, заявлял Роспотребнадзор.