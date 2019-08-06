Минздрав предложил организовать службу офисных и цеховых врачей

Минздрав до 20 августа должен представить в кабмин «предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве», сообщают «Известия».

Отдельно в разработке идеи будет рассматриваться категория крупных предприятий химической, угольной, горнорудной и нефтеперерабатывающей промышленности.

«Экономически целесообразно открывать медчасть на предприятии, где работают не меньше 15 тысяч человек. Вероятно, даже одну на несколько предприятий. Причем было бы выгодно делать медчасти, которые в СССР назывались "открытого типа" — они обслуживали и проживающее рядом население», — говорит один из разработчиков предложения, первый директор фонда ОМС Владимир Гришин.

Вместе с Минздравом за разработку проекта возьмутся Роспотребнадзор, Минтруд, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Также будет рассматривает возможность компенсации деятельности медкабинетов из средств Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По оценке экспертов, сейчас содержание такого кабинета обойдется примерно в 1,5–3 миллиона рублей в год, из которых зарплата врача – 700–800 тысяч рублей в год.

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что согласно данным опроса самую маленькую зарплату в РФ получают работники, занятые в сферах легкой промышленности и образования.