За год в Петербурге выявили почти вдвое больше психически больных, чем в Москве

В 2018 году жертвами психических расстройств, не связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, стали 59,1 тысячи россиян.

В Санкт-Петербурге было выявлено 4,7 тысячи случаев психических расстройств у людей, которые ранее с ними не сталкивались. На втором месте оказалась Москва с 2,8 тысячами случаев – несмотря на почти вдвое большее население.

Данные Минздрава проанализировал RT.

Далее в рейтинге идут также густонаселенные Татарстан (2,5 тыс.) и Башкортостан (2,4 тыс.), а также Челябинская область (2,1 тыс.). Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств оказалось, соответственно, в сравнительно малочисленных Ненецком автономном округе (менее десяти пациентов), Чукотском округе и Магаданской области (около полусотни в каждом регионе), а также в Мурманской области.

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