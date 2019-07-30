Все,что нужно знать о женском здоровье

Возникновение инфекционных заболеваний, передающихся половым путем у женщин сейчас не является чем-то сверхъестественным. По статистике около одного миллиона человек в году заряжается инфекционными заболеваниями половым путем, половина из которых является излечимыми. Обратите внимание на то, что половым путем может передаваться около 30-ти разных бактерий, паразитов и вирусов, которые передаются непосредственно через вагинальный, оральный и анальный секс. Это ещё раз говорит о том, что предосторожность с помощью презерватива является обязательной в данном случае. Но тем не менее, если вы заметили какие-то покраснения в области гениталий, наличие прыщей, чувство жжения и дискомфорта, вам обязательно, в первую очередь нужно отправиться к гинекологу. Пройти обследование на иппп, а затем выполнить Лечение ИППП у женщин. На самом деле, срок лечения и его особенности будут зависеть исключительно от происхождения инфекционного заболевания и от его стадии. Поэтому в данном случае необходимо выбирать хорошего специалиста, который действительно досконально знает свое дело. На самом деле методов лечения очень много, все зависит исключительно от случая и от стадии заболевания. Но этот вопрос решается исключительно в кабинете врача.

Симптомы, которые говорят о наличие инфекций, передаваемых половым путем

Большинство инфекций развивается в организме совершенно без болезненных симптомов. Очень часто происходят такие случаи, когда развитие инфекции достигает крайней стадии и только в этот момент появляются какие-то первые симптомы, которые могут о них свидетельствовать. Это могут быть болевые ощущения, ощущения жжения, дискомфорта, наличие красных пятен, наличие гнойничков и прыщей, сухость и трещины.

Для того чтобы избежать допущения крайней стадии, абсолютно каждая женщина, каждая уважающая себя женщина, обязательно должна проходить обследование у гинеколога не менее 2-х раз в году. Это является нормой абсолютно для каждого человека. Ведь именно от этого зависит состояние вашего здоровья. Если вы хотите его уберечь, то прохождение диагностики и сдача анализов на инфекционные заболевания являются одним из самых важных требований. Не забывайте о том, что подобные проблемы могут значительно влиять на уровень вашей беременности. Эти заболевания могут переходить к ребенку еще в утробе матери, и приводить к мертворождению. Поэтому если вы не заботитесь о себе, позаботьтесь хотя бы о вашем будущем ребенке.

Разновидность половых инфекций

Одними из самых популярных разновидностей являются: гонорея, хламидиоз, сифилис и трихомониаз. Они в настоящее время являются излечимыми и при своевременном обращении к специалисту, лечение ИППП у женщин на ранних стадиях является весьма продуктивным. Если же у вас будет развиваться гепатит В, вирус папилломы человека, ВИЧ или же вирус простого герпеса, то от них избавиться будет значительно сложнее, но приструнить их развитие можно, не дав заболеванию дойти до крайней стадии своего развития и активного поражения. Это ещё раз говорит о том, что забота о своем здоровье должна стоять на первом месте. Особенно это касается женщин. Женское здоровье, особенно половая система, очень тонкий механизм, разобраться в котором не так уж и легко. И следить за ним необходимо тщательно. Не стоит забывать также о личной гигиене, которая не будет давать возможность развиваться благоприятной среде для бактерий. Не стоит забывать о приеме обычных витаминов, которые будут улучшать ваш иммунитет, давая ему возможность при малейшей угрозе начинать свою активную работу.