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Врачам хотят выплачивать по тысяче рублей за каждый выявленный случай рака

Здоровье
16:58, 29 июля 2019

Министерство здравоохранения предлагает выплачивать врачам премии за первичную диагностику рака у пациентов.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный Минздравом.

За каждый случай впервые выявленного в ходе диспансеризации онкологического заболевания предполагается выплата в размере одной тысячи рублей. Премии в размере 500 рублей предлагается выплачивать терапевтам, фельдшерам, ответственным за проведение диспансеризации и профосмотра, а также медицинским работникам, назначившим исследования и своевременно установившим наблюдение за пациентом.

По мнению авторов инициативы, денежные выплаты будут служить стимулом для работников медицинских учреждений.

В случае подписания документ вступит в силу 1 января 2020 года.

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