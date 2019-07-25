Число посетителей павильонов "Здоровая Москва" может вырасти до полумиллиона

В павильонах «Здоровая Москва», установленных в разных районах столицы, будет расширен перечень обследований.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения одного из павильонов в ландшафтном парке «Митино», сообщает ТАСС.



«Такой интересный проект – размещение наших павильонов в парках. Совместили приятное с полезным. Примерно 150 тысяч горожан посетили эти павильоны. Это очень здорово. Я надеюсь, что до конца года 500 тысяч посетителей мы наберем. Это очень много даже для Москвы», – сказал градоначальник, пообещав расширить перечень предлагаемых обследований. В частности, в павильонах можно будет сдать анализы на наличие сахарного диабета и пройти обследование щитовидной железы.

Мэр отметил, что москвичи не любят заниматься профилактикой и проходить диспансеризацию. По словам Собянина, во многом это связано с «объективными причинами», в частности с тем, что «запись, сервис, отношение в поликлиниках требует определенной настройки», передает агентство «Москва».

Первые павильоны «Здоровая Москва» заработали 3 июня. В них можно сдать анализы крови более чем по 20 показателям, измерить давление, сделать ЭКГ и флюорографию. Чтобы пройти обследование, достаточно предъявить паспорт или водительское удостоверение. Если нет прикрепления к поликлинике, потребуется также полис ОМС. Рядом с некоторыми павильонами работают «веранды здоровья», на которых проводятся спортивные занятия и лекции.