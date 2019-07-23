Острая пища повышает риск развития старческого слабоумия

Исследователи выяснили, что любители острой пищи больше остальных рискуют столкнуться со старческим слабоумием.

Подумайте дважды перед тем, как добавить побольше перца чили в ваше блюдо: учёные выяснили, что острая диета может быть связана со старческим слабоумием.

В исследовании приняли участие 4 582 жителя Китая старше 55 лет. У тех, кто постоянно употреблял более 50 г перчиков чили в день, снижение когнитивных функций мозга происходило быстрее. Причем если любители острой пищи были худощавыми, то у них проблемы с памятью развивались максимально быстро, как показали наблюдения.

В целом у употреблявших более 50 г чили в день вероятность развития проблем с памятью и нарушений других ключевых функций мозга была почти в два раза выше по сравнению с теми, кто не слишком жаловал острое.

Ранее исследования показали пользу чили в деле борьбы с лишним весом и повышенным артериальным давлением. Однако в ходе нового исследования был обнаружен такой неожиданный эффект этого продукта на когнитивные способности людей старшей возрастной группы.

Ученые оценивали приём как свежего, так и высушенного перча чили, но не сладкого капсаицина или черного перца. Известно, что активный компонент чили капсаицин ускоряет метаболизм и потерю жир и борется с сосудистыми расстройствами.