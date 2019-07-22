Ученые выяснили, почему плач полезен для здоровья человека

Плач может нам очень помочь, и вовсе не только в привлечении внимания, как показало исследование.

Многим кажется, что в плаче нет никакого смысла. Однако если мы будем плакать особенно громко, то извлечем определенные для себя преимущества. Во-первых, это может быть сочувствие и оказание каких-либо услуг на безвозмездной основе. Во-вторых, плач полезен по определенным физиологическим причинам, как показало исследование ученых из Квинслендского университета в Австралии. Они пригласили студенток ВУЗа. Девушки для этого эксперимента были выбраны по той причине, что они плакали гораздо чаще представителей сильного пола, как показали фокус-группы с грустными видеороликами.

В ходе эксперимента его участники просматривали как очень грустные видео, так и нейтральные. Каждое видео длилось не более 18 минут. Авторы эксперимента тщательно следили за тем, плакали его участники или нет. 71 девушка при просмотре грустных видео прослезилась, a 61 — нет. Во время нейтральных видео не плакал никто.

Затем все девушки прошли через специальный тест на изучения уровня стресса, когда руку человека опускают в очень холодную воду. Учёные следили за тем, как долго человек может его выдержать. Наконец, по слюне студенток оценивали и уровень гормона стресса кортизола.

Каких-либо особых различий в результатах теста с холодной водой и в замерах уровня кортизола обнаружено не было, но они обнаружились при анализе дыхания. При просмотре видео неплачущие девушки дышали более интенсивно, а плачущие поддерживали уровень дыхания ровным. Следовательно, плач помогает лучше контролировать дыхание и влияет на эмоциональное возбуждение успокаивающим образом.

Было замечено, что перед плачем у участников эксперимента снижалось сердцебиение — как бы в предчувствии будущего эмоционального переживания. Как только плач начинался, их сердцебиение возвращалось к норме, но не выше того уровня, который был до начала эксперимента. А это ещё одно доказательство того, что плач производит положительное воздействие на физиологию.