Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования

На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.

Ученые из Чикаго выяснили, что на изучение способов лечения опухолей кишечника, яичников и лёгких расходуется наименьшее количество средств из некоммерческих фондов. А наибольший объем денег эти фонды выделяют на изучение опухолей груди, лейкозов, детских опухолей, а также лимфом. Однако статистика показывает, что столкнувшиеся с этими злокачественными новообразованиями пациенты сегодня имеет гораздо более высокие шансы на победу, чем жертвы рака кишечника, поджелудочной железы, яичников, мозга и легких.

Авторы данного исследования не нашли связи между тем, насколько распространен рак среди пациентов, и тем, как много выделяется средств на борьбу с ним. Не выявлено связей и между числом смертей от тех или иных опухолей и объемом финансирования на поиск новых лекарств от них.

Ученые высказали предположение, что некоторые виды опухолей не привлекают таких больших денег, поскольку они затрагивают части тела, которые не принято широко обсуждать.