Минздрав отказался от идеи снизить число курильщиков в четыре раза

Министерство здравоохранения радикально изменило целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году.

Об этом свидетельствует новая версия проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы, которая оказалась в распоряжении РБК.

Как говорится в документе, ожидаемым результатом реализации концепции к 2035 году является сокращение распространенности потребления табака взрослым населением до 21%, детьми — до 1%.

Сейчас, по данным Росстата, курильщиками являются 22,5% россиян, отмечает издание. В версии документа 2018 года целью ставилось сокращение числа курильщиков до 5%.

В Минздраве не пояснили, с чем связано снижение целевого показателя в четыре раза. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такой вариант концепции не финальный, поэтому комментировать его преждевременно. Сейчас документ направлен на согласование в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в российских аэропортах могут разрешить курение в специально выделенных зонах.