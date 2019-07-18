Красное вино поможет космонавтам сохранить мышцы во время полета на Марс

Компонент из красного вина может помочь астронавтам сохранить мышечную массу в миссии на Марсе.

Содержащийся в красном вине компонент под названием ресвератрол может помочь астронавтам сохранить мышечную массу во время космического путешествия на Марс в относительно недалеком будущем. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета в ходе опытов с лабораторными мышами. Выяснилось, что ресвератрол в значительной степени сохраняет мышечную массу и силу при воздействии эффекта низкой гравитации, которая наблюдается на Марсе.

Быстрая потеря мышечной массы — это серьёзная проблема для любых космонавтов, включая тех, которые находятся на орбите. Дело в том, что в отсутствие земной гравитации мышцы не подвергаются регулярным нагрузкам, из-за чего начинают быстро утрачивать массу, так что космонавтам требуются регулярные тренировки. Что уж говорить про тех из них, кто проведет несколько лет в полете на Марс и обратно.

Отметим, что даже на поверхности Марса гравитация представляют собой лишь 40% земной. Кроме того, сам по себе полет до Марса и обратно будет очень длительным. Именно поэтому астронавтам требуются определённые стратегии тренировок и питательных компонентов, помогающие сберечь мышцы — особенно если учесть, что на борту космического корабля ради экономии пространства и топлива не будет тех тренажёров, которые сегодня есть в распоряжении космонавтов на Международной космической станции.