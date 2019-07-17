Ученые впервые связали "синдром разбитого сердца" с развитием рака

Исследователи пришли к выводу о том, что «синдром разбитого сердца» может быть связан с раком.

Ещё в 2018 году ученые выяснили, что пациенты с так называемым «синдромом разбитого сердца» в два раза чаще сталкиваются с клиническими осложнениями при лечении рака. Это побудило других ученых проследить за возможными связями между двумя явлениями. И вот теперь японские ученые установили, что из 1 600 пациентов с «синдромом разбитого сердца» каждый шестой впоследствии заболевал раком. Притом из всех столкнувшихся с опухолями 90% были женщинами.

Установлено, что самыми частыми злокачественными новообразованиями в данной категории пациентов были опухоли груди, желудочно-кишечной системы, легких, внутренних половых органов, кожи и других зон тела. По сравнению с пациентами, не имеющими опухолей, жертвы «синдрома разбитого сердца» с раком почти в два раза чаще имели чисто физиологическую, а не эмоциональную причину развития своего синдрома. При этом вероятность остаться в живых в течение следующих 30 дней после возникновения симптомов синдрома в обеих категориях была одинаковой, хотя пациенты из первой группы чаще умирали или требовали экстренных кардиологических и легочных реанимационных мероприятий в больницах. Наконец, пациенты второй группы чаще умирали в течение пяти лет после возникновения этого синдрома.

Исследование обнаружило лишь связь между раком и «синдромом разбитого сердца», но не доказало, что одно порождает другое. Именно поэтому, подчеркивают ученые, в этом направлении нужно проводить больше исследований.