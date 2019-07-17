Оплачиваемая работа защищает женщин от возрастной потери памяти

Наличие оплачиваемой работы защищает память женщины на десятилетия вперед, как показало исследование.

После родов женщине имеет смысл вернуться на работу, а не выбирать карьеру домохозяйки: исследование показало, что оплачиваемая работа представляет собой отличную стимуляцию для мозга, которая предохраняет женщин от возрастной потери памяти. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Выясняется, что одним из мощных средств профилактики старческого слабоумия является оплачиваемая работа. Она предоставляет женщине не только дополнительные финансовые возможности, но и интеллектуальную стимуляцию, а также более широкий круг общения. Чем больше подобного рода стимулирующих воздействий производится на мозг, тем острее бывает память с годами и тем ниже риск развития любой формы деменции.

Пока что результаты этого исследования являются предварительными — они еще официально не опубликованы в научных журналах. Именно поэтому авторы исследования хотели бы, чтобы высказанные ими предположения были подтверждены в ходе более широких наблюдений с бо́льшим числом участников.