Видеоигры могут развивать креативность у ребенка

Новое исследование показало, что видеоигры могут способствовать развитию креативности у детей.

Все мы не раз слышали о том, что видеоигры якобы вредны для детей и что чем меньше они проводят времени у экранов телевизоров или компьютеров, тем лучше. Высказывались суждения о том, что агрессивное содержание видеоигр негативно воздействует на детский мозг и психику, долгое нахождение у экрана вредно для зрения и вообще дети-геймеры мало двигаются. Однако новое исследование ученых из Университета Айовы позволило выявить неожиданные преимущества видеоигр, но только при том условии, если дети увлекаются ими умеренно.

Оказалось, что эти самые видеоигры при определённых обстоятельствах улучшают показатели детской креативности. А это расширяет сознание ребенка и даже повышает его уровень уверенности в себе. В ходе исследования 352 школьника-подростка играли в видеоигры или смотрели телевизор в течение 40 минут, а затем выполняли определенные задания на креативность. Одно из этих заданий заключалось в необходимости нарисовать создание, которое отличается от всех живущих на нашей планете. Чем больше это создание напоминало человека, тем ниже была оценка креативности.

Самые лучшие результаты при выполнении этого задания были у любителей одной видеоигры, которая приглашала своих участников изучать неведомые миры и тоже становиться создателями новых существ. Психологи объясняют это тем, что многие видеоигры требуют от игроков креативности, что очень полезно для развивающегося детского мозга.