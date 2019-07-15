Ученые усомнились в том, что антидепрессанты способны лечить депрессию

Исследование ученых из Дании позволяет усомниться в эффективности множества лекарств из категории антидепрессантов.

Датские ученые пришли к выводу о том, что в распоряжении науки недостаточно доказательств эффективности антидепрессантов и до сих пор не очень четко понятно, как эти лекарства вообще работают. Какие-то жертвы депрессии испытывают облегчение, когда принимают антидепрессанты, каким-то они совершенно не помогают, а у каких-то могут даже спровоцировать ухудшение. При этом нет доказательств того, что это именно те самые лекарства, которые принимают пациенты, снижают у них выраженности депрессии. Наконец, нельзя исключать и того, что эти лекарства «помогают» людям, у которых вовсе нет никакой депрессии, то есть диагноз был поставлен ошибочно.

Датские ученые не делают вывод о неэффективности вообще всех антидепрессантов, но подчеркивают, что проводившиеся в отношении этих лекарств работы отличаются низким качеством. Следовательно, утверждать что-либо определенное по поводу этих препаратов просто нельзя. Отметим, что ранее исследования доказывали способность антидепрессантов ускорять лечение депрессии, однако этот эффект может объясняться простой убежденностью самого пациента в том, что лекарство должно ему помочь. Другими словами, речь может идти об эффекте плацебо.

Дания известна своей строгой системой лечения, в которой используются протоколы, построенные на достаточных научных доказательствах. Именно поэтому ученые из этой страны полагают, что неопределенность с антидепрессантами необходимо разрешить как можно скорее.