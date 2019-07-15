40-летним дадут "медицинский" выходной

Министерство труда и социальной защиты готовит предложение о дополнительном выходном для 40-летних, которые хотят проходить диспансеризацию. Что думают эксперты?

Нерабочий оплачиваемый день получат те, кому старше 40 лет. Они смогут его потратить на диспансеризацию. Раньше дополнительный выходной для диспансеризации был положен гражданам предпенсионного и пенсионного возраста.

Мера направлена на то, чтобы подстегнуть работников участвовать во всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах, которая, по мысли федеральных чиновников, должна улучшить здоровье россиян.

— К большому сожалению, это не может дать того эффекта, когда «все хорошо, просто и чудесно», — объясняет Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. — Дело в том, что наша система здравоохранения вообще не готова к массовой диспансеризации, потому что она довольно сильно подавлена за последние годы реорганизациями. Сейчас у нас не хватает мощностей (поэтому так растет частный сектор), и, судя по всему, их не собираются наращивать.

Саверский предполагает, что система здравоохранения будет заниматься приписками, хотя и они отнимают у медиков массу времени. По его информации, в 2016 году московский фонд ОМС выявил 29 процентов приписок по диспансеризации:

— Планы Минтруда и Минздрава не сочетаются с реальностью, — говорит он. — Если добавить тот факт, что во время диспансеризации выявляются заболевания, которые надо лечить, то это еще больше увеличивает нагрузку на систему и становится понятно, что это не реально. Доказательная медицина вообще скептически относится к диспансеризации — для разных групп населения нужны разные группы исследований: молодым — одни, пожилым — другие, пьющим — третьи... Проблему со смертностью и ухудшающимся здоровьем населения диспансеризация не решит.