ВИЧ-инфекция повышает риск сердечной недостаточности и инсульта

При наличии ВИЧ-инфекции вырастает опасность сердечной недостаточности и инсульта, как показало исследование.

ВИЧ-инфицированные пациенты имеют более высокий риск столкнуться с такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как сердечная недостаточность и инсульт. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Эмори. Полученные ими данные подчеркивают важность первичной профилактики болезней сердца и сосудов в группах риска, к которым относят и пациентов с ВИЧ. Они должны особо следить за показателями артериального давления и воздерживаться от курения.

В ходе своего исследования ученые проанализировали информацию по 19 798 человек с ВИЧ, а также еще по 59 302 их ровесникам того же пола, которые не имели данной инфекции. Наблюдение за всеми продолжались в течение 20 месяцев. Выяснилось, что ВИЧ-инфицированные в 3,2 раза чаще сталкивались с сердечной недостаточностью и в 2,7 раза чаще переживали инсульты по сравнению со своими ровесниками, не имевшими ВИЧ.

Связь между ВИЧ-инфекцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно сильно наблюдалась у людей моложе в 50 лет, а также у тех, кто ранее не имел проблем с сердечно-сосудистой системой. Однако у ВИЧ-инфицированных не отмечалось повышенного риска заболеваний периферических артерий и наблюдалась лишь слегка увеличенная опасность инфарктов или аритмии.