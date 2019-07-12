Фруктовые соки могут повышать риск развития раковых заболеваний

Употребление фруктового сока может увеличить риск развития рака, как показало исследование.

Содержащие сахар напитки вроде апельсинового сока или газировки повышают риск возникновения опухолей. Французские ученые выяснили, что сладкие напитки, включая стопроцентные фруктовые соки, тесно связаны с риском всех опухолей. А вот напитки с искусственными подсластителями вроде диетической газировки не приводят к увеличению риска рака.

Таковы результаты наблюдений за более чем 100 тысячами взрослых людей в течение пяти лет. Все это время ученые тщательно оценивали приём сладких напитков и тех, которые содержали искусственные подсластители. К числу сладких относились напитки, содержащие более 5% сахара, к которым были причислены и фруктовые соки без добавленных сахаров. За период наблюдений было зафиксировано 2 193 случая рака, что составляет приблизительно 22 пациента на каждую тысячу человек. Большинство заболевших активно употребляли напитки с сахаром.

Тем не менее авторы исследования подчеркивают, что в дальнейшем необходимо подтвердить полученные выводы в ходе крупномасштабных наблюдений. Пока что предполагается, что напитки с сахаром, которые очень активно употребляются во многих западных странах, являются тем самым изменяемым фактором риска рака, от которого можно избавиться при желании. А значит, это можно использовать в деле предотвращения опухолей. Тем более что ученые и раньше рекомендовали людям не употреблять большого количества напитков с сахаром из-за их способности приводить к набору лишнего веса.