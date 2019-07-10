Сушилки для рук представляют опасность для детского слуха

Сушилки для рук представляют опасность для детских ушей, как установили исследователи из Университета Калгари.

Установленные в публичных туалетах сушилки для рук издают настолько громкий звук, что он может быть опасен для детских ушей. При этом авторы исследования измеряли уровень шума от сушилок для рук на разных расстояниях более чем в 40 публичных туалетах. В некоторых случаях от этого шума у исследователей начинался звон в ушах. Они также подметили, что многие дети не хотят пользоваться этими сушилками, а когда те все же включаются, то дети закрывают уши руками.

Были исследованы самые популярные разновидности сушилок, и какие-то из них производили более сильный шум, который превышал 100 децибел, что можно сравнить со звуком включенной бензопилы. Этот показатель является максимально допустимым для использования в продуктах или игрушках, предназначенных для детей. У авторов исследования отсутствует информация о том, проходили ли данные сушилки для рук через сертификацию в плане уровня шума.

В целом утверждается, что многие сушилки издают гораздо более громкий звук, чем заявляют их производители. А это представляет опасность для детского слуха и может спровоцировать его ухудшение.