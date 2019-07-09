Врачи будут работать по вечерам и субботам в ходе всероссийской диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев намерен дать дополнительные поручения регионам по проведению всеобщей диспансеризации.

В соответствии с распоряжением, которое в конце июня подписал российский премьер, всероссийская диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах.

Как сообщает Meddaily.ru, ряду министерств, в частности Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкомсвязи, Минспорту, Минтрансу и Минтруду, поручено заняться информационным обеспечением кампании с целью ее популяризации. Главы регионов должны составить и утвердить перечни медицинских учреждений, где будут проводиться диспансеризации и профосмотры.

Сообщается, что врачи будут принимать пациентов по вечерам, а также по субботам. За это медработникам полагаются дополнительные выплаты.