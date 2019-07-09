Массаж помогает увеличить успех женщин при ЭКО в 5 раз

Массаж положительно влияет на уровень успеха экстракорпорального оплодотворения, как показало исследование.

Ученые и врачи было немало удивлены тем, что уровень успешных беременностей после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) вырастает в пять раз против нормы у женщин после 40 лет, если перед процедурой будущие мамы проходят через массаж. Речь идет об инновационной физиологической терапии, которая адресно воздействует на механические и гормональные факторы. Оказывается, прочие методы данного влияния не оказывают.

Проведенное в США исследование показало, что при выполнении процедур специфического массажа перед пересадкой эмбриона коэффициент успешных беременностей у представительниц всех возрастных групп составлял в среднем 56%, что в полтора раза выше нормы. А у женщин старше 40 лет он был в пять раз выше нормы.

Иногда данная разновидность массажа помогала женщинам забеременеть даже без помощи экстракорпорального оплодотворения. Одна счастливая мама из Орландо (штат Флорида) рассказала о том, что у нее было уже две успешных натуральных беременности после трех неудачных циклов ЭКО. Эти неудачи были связаны с гормональными проблемами, которые и удалось решить с помощью массажа.

Методика представляет собой специфическое массажное воздействие на женскую репродуктивную систему. С помощью этой процедуры удаётся удалять разного рода внутренние шрамы и рубцы, которые не могут зажить сами по себе. В репродуктивной системе они могут появляться после инфекций, эндометриоза или хирургических операций, оставаясь там пожизненно.