Гены могут играть главную роль при болезнях десен и кариесе

Исследование показало, что гены могут играть определенную роль при патологических болезнях десен.

Наследственность, а также такие факторы, как уровень образования, лишний вес и даже тип личности человека, играют роль при формировании риска развития болезней десен и кариеса, как показало исследование ученых из британского Университета Бристоля. Кариес и периодонтит относятся к числу наиболее распространенных заболеваний во всем мире. Но до последнего времени науке было мало известно о том, как гены влияют на риск развития этих проблем полости рта.

К примеру, два человека придерживаются одного и того же рациона, одинаково заботятся о гигиене полости рта, но имеют совершенно разное количество дырочек в зубах и разную степень развития болезни десен. Ученые долго не могли объяснить эти различия. И вот теперь установлено, что сами по себе зубы — только часть проблемы, а среди других более важных частей имеются такие факторы, как наследственность.

Предыдущие исследования также приходили к выводам о том, что несколько генов могут играть определенную роль в этом процессе, но каких-то убедительных подтверждений получено не было. Все дело в том, что заболевания десен представляют собой сложную патологию, которая требует больших по масштабам наблюдений для получения чётких выводов.