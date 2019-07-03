Прогноз при раке груди может зависеть от наличия у пациентки любимого мужа

Прогноз пациентки с раком груди зависит от её семейного положения, как показало исследование американских ученых.

Ученые выяснили, что супружеский статус пациентки с раком груди имеет решающее значение в том, сумеет ли она победить болезнь. Если уровень семейных отношений высок, то больная может положиться на поддержку своего супруга, а это значит очень много.

Исследователи провели наблюдения среди почти 300 тысяч пациенток, у которых опухоли молочных желез обнаружили в период с 2004 по 2012 годы. Установлено, что замужние женщины имели лучший прогноз по сравнению с незамужними.

Впрочем, и у незамужних все было не так плохо, поскольку их прогноз был лучше по сравнению с теми пациентками, которые успели развестись, расстаться или овдоветь к моменту обнаружения болезни. В целом исследование показало, что присутствие мужа в жизни женщины улучшило прогноз пациенток из всех возрастных групп.

Авторы исследования подчеркивают, что женщины с раком груди могут получить немалые преимущества от брака. Результаты наблюдений подчеркивают важность психологической поддержки пациенток со стороны их супругов, которую по степени влияния на результативность лечения можно сопоставить с некоторыми лекарствами.