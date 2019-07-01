Спирали от комаров признали опасными для здоровья

Исследование показало, что длительное использование спирали от комаров может вызвать недомогание у человека.

Летом особые неудобства многим из нас доставляют комары, причем не только своей способностью кусать и пить нашу кровь, но и простым зудением в воздухе, которое выводит из себя, особенно когда человек пытается заснуть. Именно поэтому многие из нас используют разного рода приспособления, включая и спирали от комаров. И вот теперь исследование показало, что длительное использование этого гаджета может негативно сказаться на здоровье: сжигание спирали от комаров приводит к заражению воздуха опасными микрочастицами.

Авторы исследования решили произвести характеристику выбросов, которые происходят внутри помещения при использовании разных типов спиралей от комаров. Антикомариные спирали изучались в трёх различных фазах: перед сжиганием, непосредственно в процессе сжигания и уже после. Все образцы анализировались на наличие тяжелых металлов вроде меди, алюминия, цинка, кадмия, хрома, марганца, никеля, свинца, ванадия, селена и других.

Было установлено, что максимальная концентрация алюминия, меди, цинка и марганца отмечалось во всех образцах, то есть при сжигании всей спиралей от комаров. В целом в дыме были обнаружены свыше 4 000 химических веществ, однако ученые анализировали только металлы и их воздействие. Авторы исследования отмечают, что при длительном применении спиралей от комаров может появиться угроза здоровью, включая повышенный риск болезней сердца, но она не связана с развитием злокачественных новообразований.