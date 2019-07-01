Домашние тонометры мотивируют людей заниматься спортом

В центре внимания
Тони Роббинс положил начало буму психотренингов в России // фото: tonyrobbins.com
Пипл схавал и платит. Как ведущие модных психологических тренингов дурят народ
Правительство отпустит цены на бензин. Как это было в прошлый раз?
"Политика экономистов из 90-х все больше бьет по авторитету Путина и его рейтингу"

Новости дня

01 июля, понедельник

[18:07]В Таиланде туристов обяжут платить страховой взнос по прибытии
[18:04]В двух городах и восьми районах Иркутской области запретили продажу алкоголя
[18:03]Moody's рассказало об ужесточении контроля над бюджетами российских регионов
[17:51]В России выявлено более двух тысяч проблемных строящихся домов
[17:44]Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление Путина в соцсети
[17:03]Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой
[16:42]Генпрокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в "Шереметьево"
[15:56]Неизвестный напал на КПП в Чечне и зарезал полицейского
[15:12]Главред WikiLeaks рассказал об условиях содержания Ассанжа
[14:56]В избиркоме на "Черной речке" в Питере остановили прием документов
[14:26]Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле из-за скрытой камеры
[14:12]Услуги водителей при совместных поездках запретят оплачивать наличными
[13:53]Москвичи смогут следить за своей пенсией онлайн
[13:52]Трое дагестанских чиновников задержаны по делу о расхищении бюджетных средств
[13:35]Кремль "готов разъяснить" Нино Катамадзе вопросы политики
[12:50]Семеро погибли и девять пропали из-за наводнения в Иркутской области
[12:06]Начальник одного из управлений Росгвардии ушел в отставку
[11:43]Каждый второй россиянин никогда не был в театре
[10:35]МВД предложит повысить пошлину для работающих иностранцев
[09:38]Медведев призвал ЕР выстраивать партнёрские отношения с журналистами-расследователями
[09:27]СМИ сообщили о возможном увольнении двух замов главы Росгвардии
[09:13]Кратковременные дожди и сильный ветер ждут москвичей 1 июля

30 июня, воскресенье

[15:52]Почти 70% месячной нормы осадков выпало за два последних дня в Москве
[15:22]Ростовский суд на два месяца арестовал экс-жену Цеповяза за вымогательство
[14:30]Вирусологи проверят Иркутскую область после затопления кладбищ из-за паводка
[13:45]Медведев запретил больницам закупать бинты и подгузники за рубежом
[12:59]Трамп не стал снимать санкции против КНДР после встречи с Ким Чен Ыном
[12:08]РФ досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Европейских игр
[11:02]Дональд Трамп пересек границу КНДР по приглашению Ким Чен Ына
[09:48]Трамп заявил, что пожмет руку Ким Чен Ыну перед переговорами 30 июня
[08:45]Полиция ищет стрелявших в безработного ради ограбления в Хамовниках
[08:03]Московская область вошла в пятерку регионов с самыми высокими расходами на ЖКХ
[07:50]Пятеро погибли и еще 353 пострадали из-за паводка в Иркутской области
[07:22]Небольшие дожди и потепление до +20 градусов ожидают москвичей 30 июня

28 июня, пятница

[17:24]Инфаркты в развитых странах мира продолжают стремительно молодеть
[15:54]СМИ сообщили о самоубийстве замглавы взвода Росгвардии в центре Москвы
[15:47]Мужа из четы "краснодарских каннибалов" приговорили к 13 годам колонии
[15:37]Борис Корчевников занял в Общественной палате место новоизбранного мэра Липецка
[15:09]РПЦ просит еще раз проверить место обнаружения останков царской семьи
[15:05]"Раздевающее" женщин на фото приложение закрыли из-за большого спроса
Whole 30: девять правил самой модной диеты инстаграма
Фото: Global Look Press
Налоговый вычет распространят на все лекарства по назначению врача
Фото: Андрей Струнин
Как выбрать вкусную и полезную клубнику: советы экспертов
Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Фото: Global Look Press
Труд на "паузу": как работать лучше благодаря коротким перерывам
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения
Фото: Global Look Press
Четыре освежающих и целебных травяных чая для летнего сезона

Домашние тонометры мотивируют людей заниматься спортом

Здоровье
16:58, 01 июля 2019
Британские СМИ

Sigrid Gombert / Global Look Press
Sigrid Gombert / Global Look Press

Использование домашних тонометров оказалось мощным средством, побуждающим гипертоников придерживаться режима нагрузок.

Британские исследователи выяснили, что активное использование домашних тонометров является эффективной поведенческой стратегией, которая подталкивает пациентов с гипертонией вовлекаться в аэробные физические нагрузки. А это очень важно при стойких и хронических нарушениях артериального давления, которые являются крупным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.

Сама по себе гипертония — это самый значительный единичный фактор риска инсульта. Свыше 50% россиян старше 50 лет имеют повышенное артериальное давление или гипертонию, и это по самым скромным подсчетам. В последние годы тонометры становятся в нашей стране все более распространенным явлением, и это может быть одним из факторов, увеличивающим среднюю продолжительность жизни. Люди более активно принимают лекарства от повышенного давления. Однако немногие придерживаются адекватно разработанных режимов физических нагрузок, которые тоже очень важны для борьбы с гипертонией и возможными болезнями сердца.

Группа исследователей, включая экспертов в кинезиологии, психологии, кардиологии и статистике, оценила психологическое влияние тонометров на мотивацию человека. Выснилось, что благодаря аэробным нагрузкам люди очень быстро добиваются стойкого снижения артериального давления. Они могут увидеть это своими глазами с помощью тонометров, что очень позитивно действует на их настроение и укрепляет мотивацию.

Теги: Наука

Поделитесь статьей:
Sigrid Gombert / Global Look Press

Здоровье

Домашние тонометры мотивируют людей заниматься спортом

Читать далее >

Siegfried Grassegger / Global Look Press

Здоровье

Спирали от комаров признали опасными для здоровья

Читать далее >

Artur Cupak / Global Look Press

Здоровье

Инфаркты в развитых странах мира продолжают стремительно молодеть

Читать далее >

Политика
Станислав Белковский: Что ПАСЕешь – то и пожнёшь
В избиркоме на "Черной речке" в Питере остановили прием документов
Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле из-за скрытой камеры
Кремль "готов разъяснить" Нино Катамадзе вопросы политики
Общество
Социальные выплаты вырастут, проценты по кредитам ограничат: юридические новости
Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление Путина в соцсети
Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой
В России выявлено более двух тысяч проблемных строящихся домов
Колумнисты
Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Есть причина возвращения российской делегации в ПАСЕ, о которой не принято говорить вслух: разочарование в Украине, которая так и не провела большую часть обещанных реформ

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Новый раскол церкви в Украине связан с амбициями, а не с политикой, и он выгоден УПЦ Московского патриархата, которая с появлением томоса оказалась в незавидном положении


Культура и ТВ
Концерт к 50-летию группы "Машина времени": фоторепортаж
"Редкие" спектакли на сцене РАМТа
"Ардовъ". Тайна военного министра
Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства
Шоу-бизнес
Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева
"Национальное Шоу России "Кострома": секрет в деталях!
Мастер отечественного джаза
Валерий Леонтьев: Я пытался лечиться от депрессии алкоголем

Здоровье
Домашние тонометры мотивируют людей заниматься спортом
Спирали от комаров признали опасными для здоровья
Инфаркты в развитых странах мира продолжают стремительно молодеть
Без солнечного света беременные чаще рожают детей с аутизмом
Туризм
Остров розовых фламинго
В Таиланде туристов обяжут платить страховой взнос по прибытии
Туристов из РФ призвали следить за новостями после двух взрывов в Тунисе
Талассотерапия, Карфаген и "Звездные войны": 7 причин поехать в Тунис этим летом
Авто
На родных деталях далеко не уедешь?
Услуги водителей при совместных поездках запретят оплачивать наличными
Ford хочет увеличить импорт в Европу втрое за счет сокращения работников
ЦОДД заявил, что раскроет адреса камер видеофиксации по требованию Путина
Недвижимость
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Читайте также
Свежий номер

Игорь Сечин // фото: Global Look Press
"Роснефть" наша? Почему госкомпания много платит топ-менеджерам и мало в госбюджет
Дома бомбят, а жизнь идет // фото: Global Look Press
Война на улице Мира. Как живут ДНР/ЛНР через пять лет после начала конфликта
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
"Ему не впервой, выйдет". Как живет "Рузское молоко" без своего арестованного хозяина
Алексей Дорофеев
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Петр Бирюков // фото: агентство «Москва»
Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир
Сергей Лукьяненко // фото: Александр Алешкин
Сергей Лукьяненко:
Учитесь жить бессмысленно
Валерий Тодоровский // фото: Андрей Струнин
Валерий Тодоровский:
Самая страшная цензура — это женщины 45+
Андрей Руденский // фото: Андрей Струнин
Андрей Руденский:
Политика высасывает. Чем ты дальше от нее, тем чище
Эдуард Шеварднадзе // фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Софико Шеварднадзе:
Дед называл меня оппозицией
Фото: Андрей Струнин
Депутат Галина Хованская:
о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"


Бари Алибасов // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Бари Алибасов кинул Дмитрия Шепелева
стоп-кадр из обращения артистов на Youtube
Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства
Сергей Лазарев // фото: Андрей Струнин
Сергей Лазарев заступился за Анастасию Волочкову
Юлия Началова // фото: Наталья Логинова
Колдуны наживаются на смерти Юлии Началовой
Лолита // фото: Global Look Press
Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!

От регистратуры до сбора анализов: что умеет созданный в Перми робот-врач
Фото: Global Look Press
Прикосновение Верди и капельницы в Крыму: туристические приключения Ларисы Гузеевой
Фото: Global Look Press
Навигаторы-шулеры: фейковые сведения добрались до онлайн-карт
// фото: Агентство городских новостей "Москва"
Свобода в пределах разумного: как проходят выпускные вечера по моде-2019
Фото: Global Look Press
Материтесь правильно – по рекомендациям Роскомнадзора