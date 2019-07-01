Домашние тонометры мотивируют людей заниматься спортом

Использование домашних тонометров оказалось мощным средством, побуждающим гипертоников придерживаться режима нагрузок.

Британские исследователи выяснили, что активное использование домашних тонометров является эффективной поведенческой стратегией, которая подталкивает пациентов с гипертонией вовлекаться в аэробные физические нагрузки. А это очень важно при стойких и хронических нарушениях артериального давления, которые являются крупным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.

Сама по себе гипертония — это самый значительный единичный фактор риска инсульта. Свыше 50% россиян старше 50 лет имеют повышенное артериальное давление или гипертонию, и это по самым скромным подсчетам. В последние годы тонометры становятся в нашей стране все более распространенным явлением, и это может быть одним из факторов, увеличивающим среднюю продолжительность жизни. Люди более активно принимают лекарства от повышенного давления. Однако немногие придерживаются адекватно разработанных режимов физических нагрузок, которые тоже очень важны для борьбы с гипертонией и возможными болезнями сердца.

Группа исследователей, включая экспертов в кинезиологии, психологии, кардиологии и статистике, оценила психологическое влияние тонометров на мотивацию человека. Выснилось, что благодаря аэробным нагрузкам люди очень быстро добиваются стойкого снижения артериального давления. Они могут увидеть это своими глазами с помощью тонометров, что очень позитивно действует на их настроение и укрепляет мотивацию.