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Без солнечного света беременные чаще рожают детей с аутизмом

Здоровье
15:50, 28 июня 2019
Американские СМИ

Gary Burchill / Global Look Press
Gary Burchill / Global Look Press

Недополучающие солнечные лучи беременные женщины чаще рожают детей с дислексией, аутизмом или СДВГ.

Исследование ученых из Университета Глазго показало, что будущие мамы, которые недополучают солнечные лучи, чаще производят на свет детей, впоследствии сталкивающихся с аутизмом, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью или дислексией. Установлено, что 21% детей, зачатых в феврале, марте или апреле, позднее имеют какие-либо нарушения в обучении. Среди тех, кто был зачат в июне или июле, эта цифра составляет 16,5%.

Свои выводы исследователи сделали с помощью спутниковой карты и записей по более чем 400 000 детей, проживающих в Шотландии. Эксперты полагают, что нехватка солнечного света стимулирует снижение уровня витамина D в организме. Именно поэтому беременным женщинам нужно налегать на добавки с витамином D, которые так важны для развития мозга ребенка. Впрочем, необходимо провести клиническое исследование, которое покажет, могут ли эти пищевые добавки быть полноценной заменой солнечного света.

Напомним, что большая часть витамина D в нашем организме производится кожей после того, как на неё попадают прямые лучи солнечного света. Сам по себе этот витамин в организме не синтезируется. Также значительное количество полезного этого питательного вещества содержится в жирной рыбе и некоторых других продуктах питания.

Теги: Наука

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