10 минут купания в океане достаточно для заражения бактериями

За 10 минут купания в океане тело человека может покрыться опасными бактериями, как выяснили исследователи.

Летом многие из нас мечтают выбраться на пляж и поплавать в море или в океане. Учёные из Калифорнийского университета в Ирвине выяснили, что 10-минутного купания в океане достаточно для того, чтобы на коже человека появились специфические морские бактерии. Речь идёт о вибрионах, которые довольно часто попадаются в солёной воде.

Отметим, что сами по себе вибрионы не представляют особой опасности для здоровья, они угрожают лишь людям с нарушениями иммунной системой. Но эти бактерии нередко разрушают тончайший микробиом кожи, который защищает нас от гораздо более опасных инфекций. В результате риск развития этих инфекций повышается, как полагают учёные. Они доказали, что композиция и разнообразие микробиома кожных бактерий человека изменяются после весьма непродолжительного купания в солёной воде.

Наблюдения проводились за купальщиками из Калифорнии, не пользующимися солнцезащитными кремами. Примечательно, что раньше наука считала главной опасностью морских купаний бактерии из фекалий, которые присутствуют в воде. И вот теперь выяснилось, что чисто океанские бактерии тоже представляют некоторую угрозу для человека.