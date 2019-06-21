Причиной опухолей печени могут быть заболевания десен

Исследование британских ученых показало, что причиной рака печени могут быть больные дёсны.

Заболевания десен на 75% увеличивают риск развития рака печени, как показало масштабное исследование ученых из Белфаста. Наука и ранее обнаруживала связь между заболеваниями полости рта, диабетом, болезнями сердца, инсультами и опухолями. Но последнее по времени исследование предоставило в распоряжение учёных более чем убедительные доказательства, поскольку опиралось на сотни тысяч пациентов.

Было установлено, что среди пациентов с опухолями пищеварительной системы больные дёсны и другие проблемы полости рта фиксировались у 13%. При этом заболевания десен повышали риск развития гепатоцеллюлярной карциномы на целых 75%, а это наиболее распространенная форма рака печени.

Исследователи не смогли ответить на вопрос о причинах подобной связи, однако существует гипотеза о том, что болезнетворные микроорганизмы из полости рта попадают во внутренние органы человека, где они могут оказывать негативное воздействие на их работу. А это может стать причиной неконтролируемого деления клеток, то есть возникновения рака.