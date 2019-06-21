Пищевые добавки практически не укрепляют здоровье мозга

Исследование пришло к выводу о том, что большинство пищевых добавок для укрепления здоровья мозга бесполезны.

Рынок пищевых добавок оценивается в миллиарды долларов, и значительную их часть составляют средства для укрепления здоровья мозга. Их производители обещают защиту от неврологических болезней вроде старческого слабоумия, ссылаются на научные доказательства и лабораторные исследования.

Однако исследователи из США пришли к выводу, что все это не более чем маркетинговый ход: не существует серьёзных лабораторных опытов, которые бы подтверждали, что пищевые добавки с разного рода минералами, растительными компонентами и аминокислотами оказывали бы какое-то положительное влияние на здоровье мозга. Гораздо большего эффекта люди могли бы добиться от употребления большого количества свежих фруктов и овощей, которые еще и обходились бы куда дешевле, чем пищевые добавки, считают исследователи.

Что же касается рекламных утверждений, то пищевые добавки зачастую просто не проходили через испытания, которые можно отнести к категории по-настоящему авторитетных. Ну а мелким шрифтом на большинстве подобных препаратов написано, что они «не предназначены для диагностики, профилактики или лечения каких-либо заболеваний».