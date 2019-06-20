10-часовой рабочий день повышает риск инсульта на 45%

Длительное время работающие по 10 часов в день люди впоследствии чаще сталкиваются с инсультами.

Французские ученые из Парижского госпиталя в Версале выяснили, что режим работы по 10 часов в день, сохраняющийся в течение более чем десяти лет подряд, увеличивает риск инсульта на 45%. Причем чаще всего жертвами подобных инсультов от перегрузок становятся люди моложе 50 лет, хотя сами инсульты более распространены среди людей старшей возрастной группы.

Свои выводы авторы исследования сделали на основе наблюдений почти за 150 тысячами работников из Франции. 29% из них длительное время работали от 10 часов в день и дольше. Отметим, что подобный график работы часто наблюдается у полицейских, учителей, врачей.

Наблюдения показали, что риск инсульта увеличивается среди тех, кто работает по ночам или чередует дневные и ночные смены. Также существенную опасность в плане увеличения риска инсульта представляет хронический рабочий стресс, то есть условия труда, которые подвергают человека постоянным нервным перегрузкам.

Отметим, что инфаркты и инсульты остаются основной причиной смертности жителей России и большинства развитых стран мира.