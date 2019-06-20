Большинство собачьих укусов происходит дома, а не на улицах

Самые серьезные собачьи укусы происходят в домашних условиях, а вовсе не на улицах, как выяснили исследователи.

Многие люди боятся бродячих собак, поскольку искренне считают, что эти животные представляют для них главную угрозу на улице. Аналогичный страх нередко испытывают и к тем домашним любимцам, которых выгуливают без намордника.

Однако исследование ученых из Университета Калгари в Канаде показало, что подавляющее большинство укусов происходит в домашних условиях, а вовсе не на улице. Именно дома фиксируются и самые тяжёлые травмы, которые собаки наносят людям.

Чаще всего их жертвами становятся дети и подростки, а также взрослые люди старше 60 лет. Именно это больше всего удивило авторов исследования: о том, что дети чаще остальных страдают от собачьих укусов, было известно и раньше, но теперь выясняется, что и пожилые люди входят в группу повышенного риска.

Дети подвергаются угрозе собачьих укусов по той простой причине, что порой просто не понимают, как истолковать собачье поведение или язык тела. Однако ученые пока не разобрались, почему то же самое происходит с людьми пожилого возраста, которые, как правило, обладают достаточным жизненным опытом, в том числе в общении с животными, и повышенной осторожностью.