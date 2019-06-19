Два йогурта в неделю защищают от появления опасных полипов

Для ощутимого снижения риска рака кишечника человеку нужно в неделю употреблять не менее двух йогуртов.

Содержащиеся в йогуртах пробиотики могут положительно влиять на популяцию и разнообразие кишечных бактерий, как показало исследование. Тем самым сокращается вероятность развития на стенках кишечника полипов, которые считаются предраковыми новообразованиями. Некоторые полипы со временем превращаются в злокачественные опухоли, приводящие к самым печальным последствиям.

В ходе исследования ученые наблюдали за питанием и здоровьем кишечника у нескольких десятков тысяч мужчин и женщин. Сами наблюдения продолжались более 25 лет. Тщательный анализ рациона участников наблюдений показал прямую зависимость между количеством йогуртов и вероятностью развития полипов, но только у мужчин. Примечательно, что у женщин такой связи выявлено не было.

Ученые из Университета Вашингтона считают, что получили очередное доказательство огромной роли кишечных бактерий в здоровье человека. Многочисленные исследования подтверждают, что от этих бактерий зависят самые разные аспекты здоровья, начиная от работы иммунной системы и заканчивая скоростью старения.