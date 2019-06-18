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Страница в Facebook поможет предсказать депрессию и диабет

Здоровье
16:29, 18 июня 2019
Американские СМИ

Sina Schuldt / Global Look Press
Sina Schuldt / Global Look Press

По страницам пользователя в Facebook можно определять вероятность развития определенных расстройств в будущем.

Американские исследователи сравнили почти миллион статусов на Facebook у тысячи пользователей этой социальной сети с их электроннымими записями о здоровье. Оказалось, что существует прямая связь между определенной лексикой в этих постах и тем, какие проблемы возникали у пользователей позднее. Учёные выделили ключевые аспекты речи, используемые в социальных сетях, которые говорили о грядущих состояниях или расстройствах.

В частности, по постам длительностью более 500 слов исследователи смогли предсказывать развитие диабета, а также психических проблем вроде тревожных состояний, депрессий и психозов. Определённые обороты свидетельствовали также о вероятности появления проблем с употреблением алкоголя и даже о возможной беременности.

Авторы исследования особо подчеркивают, что не все посты прямо свидетельствуют о том, что их авторам угрожают те или иные расстройства, однако социальные сети можно использовать в персонализированной медицине как один из методов прогностической диагностики и профилактики здоровья.

Теги: Наука

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