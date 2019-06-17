Приход лета может стать причиной появления лишнего веса у детей

Наступление летнего сезона может спровоцировать прибавку веса у детей, как установили американские ученые.

По словам исследователей, ленивые и жаркие летние дни могут стать одной из причин прибавки веса у детей. Традиционно принято считать, что летом дети двигаются чаще, поскольку проводят больше времени на улице. И вот теперь исследование показало, что именно летом дети и подростки больше рискуют столкнуться с появлением лишних килограммов. Кроме того, летом вырастает и количество разного рода нездоровых закусок в рационе ребенка.

Ученые выяснили, что по выходным, когда дети проводят время со своими родителями, они получают больше фруктов и меньше подслащенных напитков. Однако в обычные летние дни количество фруктов в рационе снижается, а вот объем вредной газировки вырастает. Это связано с тем, что пребывающие на работе родители менее строго следят за тем, что поглощают их дети дома.

Между тем лето является превосходным временем года для того, чтобы более активно включать в рацион ребёнка сезонные фрукты и овощи, которые обходятся не слишком дорого и обладают максимальной питательной ценностью для организма. Кроме того, родителям советуют более активно побуждать детей двигаться в летнее время.