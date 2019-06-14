У пожилых любителей вина мозг может работать лучше

У пожилых любителей вина обнаружились более развитые когнитивные навыки.

Регулярно употребляющие вино люди пожилого возраста обладают более развитыми когнитивными навыками по сравнению с теми, кто к этому напитку не притрагивается, как показало исследование. Впрочем, его авторы подчеркивают, что это не касается любых других алкогольных напитков.

Учёные из Университета Осаки сделали свои выводы в ходе наблюдений более чем за 1 200 жителями Токио в возрасте от 76 до 86 лет, которые продолжались два года. Исследователи оценивали объём употребляемых алкогольных напитков и другие характеристики, способные повлиять на когнитивные функции мозга вроде памяти и внимания.

Все участники эксперимента проходили через специальные тесты. 67 человек из тех, кто регулярно употреблял вино, обладали существенно более развитыми когнитивными навыками по сравнению с оставшимися более чем тысячей, которые вина не употребляли. Шесть других разновидностей спиртных напитков, включая пиво и саке, подобного эффекта не производили.

Таким образом, исследование позволяет предположить, что употребление вина предотвращает или замедляет снижение когнитивного функционала, что может обеспечиваться за счет антиоксидантов, который содержатся в этом напитке. Среди них полифенолы, обладающие положительным влиянием на здоровье человека. Отметим, что участники исследования употребляли вино в умеренных количествах.