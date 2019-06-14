Эффективность физических нагрузок зависит от времени суток

Утренние и вечерние физические нагрузки могут оказывать разное воздействие на организм, как показало исследование.

Ученые из Университета Копенгагена выяснили, что эффект физических нагрузок может различаться в зависимости от времени суток, в которые их осуществляют. В ходе опытов с лабораторными мышами было доказано, что утренние физические нагрузки увеличивают метаболическую реакцию в скелетных мышцах, а дневные и вечерние повышают расход энергии на более продолжительный период времени.

Мы хорошо знаем о том, как важны для человека здоровые циркадные ритмы. Дефицит сна может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья, однако ученые все еще совершают новые открытия, касающиеся влияния этих ритмов на организм. И вот теперь исследователи из Дании выяснили, что время физических нагрузок имеет определяющее значение. А их эффективность определяется циркадными ритмами человека.

Утренние нагрузки побуждают гены программировать мышечные клетки, делая их более эффективными и лучше подготовленными к метаболизму сахара и жира. С другой стороны, вечерние нагрузки увеличивают расход энергии всем организмом в целом на более продолжительный период времени.