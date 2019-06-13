Походы в сауну оказались похожи по своему воздействию на занятия в спортзале

Посещение сауны оказывает на организм почти такое же воздействие, как и визит в спортзал.

Долгое время было принято считать, что посещение сауны приводит к снижению артериального давления. Под воздействием высоких температур сердце расширяет кровеносные сосуды, кровь проходит по организму с меньшими усилиями, а давление снижается. Именно поэтому жертвам гипотонии или хронически пониженного артериального давления советовали категорически отказаться от визитов в сауну, чтобы не падать в обмороки.

Однако эксперименты немецких ученых показали, что сауна производит прямо противоположное воздействие на организм человека. Они выяснили, что эта процедура приводит к увеличению артериального давления и ритма сердцебиения, которые можно сравнить с эффектом от занятий на спортивных тренажёрах. Другими словами, посещения сауны сопоставимы с визитами в спортзал и выполнением определенных умеренных физических нагрузок.

Выводы предыдущих исследований немецкие ученые объяснили просто. Дело в том, что быстрое или мгновенное воздействие сауны действительно приводит к снижению артериального давления, но после завершения процедуры давление повышается, как и ритм сердцебиения. Авторы прошлых исследований игнорировали такой «отложенный» эффект сауны, сосредоточившись только на мгновенном.