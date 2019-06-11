Искусственное освещение по ночам вызывает прибавку лишнего веса

Сон при искусственном освещении или работающем телевизоре приводит к набору лишнего веса у женщин.

Американские ученые наблюдали за 44 тысячами женщинам в возрасте от 30 до 75 лет. Эти наблюдения продолжались в течение пяти лет. Женщины подробно рассказывали, какое количество света от искусственных источников освещения они получают в вечернее и ночное время, в том числе и во время сна. Учитывался свет не только от осветительных приборов, но и от электронных устройств, включая телевизоры, экраны ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов.

Выяснилось, что в группе женщин, которые получали максимальное количество искусственного освещения ночью, была зафиксирована и максимальная прибавка в весе, составившая 5 кг. Авторы исследования полагают, что искусственное освещение нарушает «внутренние часы» человека, что негативно сказывается на гормональном балансе, в том числе заставляет «набрасываться» на более калорийные продукты питания.

Отметим, что и другие исследования доказывали вредность искусственного освещения для здорового сна и режима дня человека.

Естественные ритмы человеческого тела настраивают нас на состояние бодрствования в светлое время суток и на сонливость в тёмное время суток. Искусственное освещение «отключает» это чувство сонливости, снижая выработку гормона мелатонина, что способно лишить человека сна и изменить привычный график жизни.