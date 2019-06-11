Эффективность прививок от коклюша у детей с годами снижается

Вакцина от коклюша становится менее эффективной по мере взросления ребенка.

Новое исследование ученых из США показало, что эффективность прививки от коклюша, полученной ребёнком, с годами снижается. Следовательно, в дальнейшем таким детям понадобятся дополнительные вакцины для того, чтобы защитить организм от этой очень заразной и неприятной болезни.

Сегодня младенцы и дети более старшего возраста должны получить пять дозировок вакцины DTaP до достижения семилетнего возраста: четыре укола проводятся до 18 месяцев, а ещё один — в возрасте 4–6 лет. Наконец, дополнительная усиливающая прививка иногда делается детям в возрасте 11–12 лет.

Однако новое исследование показало, что риск заражения коклюшем увеличивается по мере того, как проходят годы с момента проведения укола. А это значит, что иммунитет ребенка значительно ослабевает между дозами вакцины. К примеру, если пятилетний малыш не получил той самой пятой прививки, то его риск подцепить коклюш в пять раз выше, чем у тех, кто через этот укол прошёл вовремя.

Прививки DTaP также обеспечивают защиту от дифтерии и столбняка. Их высокая эффективность подтверждается до сих пор. Риск заражения коклюшем у детей, которые не проходили через эти вакцины, в 13 раз выше. У тех малышей, которые получили лишь часть прививок, вероятность заболеть коклюшем в два раза больше, чем у тех, кто получил все необходимые вакцины.