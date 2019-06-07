Электронные сигареты могут нарушать вывод слизи из дыхательных путей человека, как показало исследование.

Никотин в электронных сигаретах может негативно влиять на процесс очистки дыхательных путей человека от слизи. А это увеличивает риск инфекций и травм, как полагают ученые из университетов Канзаса и Майами.

Их исследование предполагает, что воздействие пара от электронных сигарет на клетки дыхательных путей снижает их способность к очищению от слизи или флегмы. По крайней мере, именно такие результаты были получены в ходе опытов с человеческими клеточными культурами в лаборатории. В дальнейшем они были подтверждены опытами на овцах, у которых дыхательные пути очень напоминают человеческие.

Ранее наука уже доказала, что табачный дым от традиционных сигарет нарушает процесс очистки воздушных проходов от слизи. И теперь учёных волновал вопрос, производит ли точно такой же эффект пар от электронных сигарет, содержащий никотин, либо процесс нарушения вывода слизи связан с какими-либо смолами, которые имеются в табачном дыму, но отсутствуют в электронных сигаретах.

Отметим, что нарушения отвода слизи из дыхательных путей приводят к самым разным болезням легких, включая астму, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и муковисцидоз.