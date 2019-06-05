Среднестатистический человек употребляет более 70 000 частиц микропластика в год, как показало исследование.

Пьем ли мы воду из пластиковых бутылок или переносим ли продукты питания в пластиковых пакетах, вне зависимости от этого ежедневно мы соприкасаемся с этим материалом. Австралийские ученые из Университета Виктории пришли к выводу о том, что среднестатистический американец употребляет каждый год более 70 тысяч частиц микропластика. Самое тревожное заключается в том, что наука до сих пор точно не знает, какое именно воздействие они оказывает на здоровье.

Ученые провели метаанализ 26 предыдущих исследований, проанализировав количество микропластика в рыбе, морепродуктах, добавленных сахарах, солях, алкоголе, водопроводной или бутилированной воде, а также в воздухе. На основании этих замеров можно было определить, какое количество микропластика человек поглощает ежедневно, еженедельно, ежемесячно и за целый год. В зависимости от пола и возраста, а также массы тела, люди поглощают от 74 тысяч до 121 тысячи частиц микропластика ежегодно.

Впрочем, не все ученые считают эти вычисления значительными. Эксперты из Университета Восточной Англии заявили, что авторы данного метаанализа просто механически посчитали содержание микропластика в пище и воздухе. Но в работе ничего не говорится о том, опасно ли это для здоровья человека, и чем именно нам грозит микропластик, а без таких расчетов эти итоги выглядят как громкий, но бессмысленный материал для «желтой» газеты.