В России болезни трудовых мигрантов занесут в базу

Роспотребнадзор предложил создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов.

Как сообщает «Интерфакс», Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В частности, ведомство предлагает создать государственную базу данных, в которой будет храниться информация о здоровье трудовых мигрантов, наличия у них инфекций и прививок. Предполагается, что мигрантов с инфекционными заболеваниями не будут допускать к работе в России и депортируют из страны.

Доступ к базе данных получат Роспотребнадзор и МВД, а также другие органы, которые смогут вносить в базу данные о медосмотрах, аттестации и предыдущей депортации, а также органам и организациям, которые являются пользователями этого ресурса «в соответствии с их компетенцией».

Предложенные ведомством поправки должно утвердить правительство.