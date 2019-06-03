В России в 2018 году число острых отравлений алкоголем стало самым большим за 5 лет.

Об этом свидетельствует государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ. Так, в 2018 году показатель острых отравлений алкоголем составил 35,5 случая на 100 тысяч населения. Это самый высокий уровень за последние пять лет: ранее самый высокий показатель был в 2013 году (36,4 случая на 100 тысяч), и с тех пор он постоянно снижался.

При этом подчеркивается, что число отравлений с летальным исходом уменьшилось с 0,082 до 0,078 случая на тысячу человек.

Чаще всего отравление происходит этанолом, на втором месте — «спирт неуточненный». Как правило, это денатурат, одеколон и парфюм, стеклоочистители, суррогат алкоголя, технический спирт, тормозная жидкость и другое.