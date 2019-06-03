Приём антидепрессантов увеличивает риск переломов бедра в пожилом возрасте, как показало исследование.

Принимающие антидепрессанты пожилые люди более чем в два раза чаще сталкиваются с переломами бедра после падений, как выяснили ученые из Австралии. Приблизительно на столько же риск падений и подобных переломов вырастает при приеме обезболивающих из категории опиоидов. Особенно высока опасность переломов у людей, принимающих различные психотропные медицинские препараты, влияющие на настроение и на степень осознанности, которые обычно выписывают при самых разных расстройствах от депрессий до старческого слабоумия.

В целом риск падений и переломов, как показало исследование, вырастает из-за приёма антидепрессантов, опиоидов, противоэпилептических препаратов, бензодиазепинов для лечения тревожных расстройств, а также антипсихотиков, которыми обычно лечат шизофрению и биполярные расстройства. Если же человек сочетает несколько подобных препаратов, то риск падений и переломов бедра может увеличиваться в пять раз. Это составляет эквивалент одного дополнительного перелома бедра на каждые 17 пациентов в возрасте от 80 лет и старше, получающих лечение данными лекарствами.

Впрочем, эту опасность можно снизить за счёт сокращения дозировки медицинских препаратов, увеличения уровня физических нагрузок и других вмешательств вроде трудотерапии, а также подиатрии. Также авторы исследования традиционно настаивают на необходимости обсуждать любые изменения в плане терапии с лечащим врачом, а не начинать или прекращать прием тех или иных препаратов самостоятельно.