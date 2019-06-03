Даже употребление 25 чашек кофе в день не увеличивает риск развития болезней сердца, как показало исследование.

Британские ученые из Queen Mary University решили проверить распространённое утверждение о том, что кофе вреден для сердца. Его сторонники неоднократно рассказывали, что кофе сужает артерии и увеличивает степень их ригидности, то есть делает менее гибкими. А все это способствует повышению риска таких серьезных заболеваний сердца, как инфаркты и сердечная недостаточность.

Исследователи пригласили 8 412 добровольцев, которые регулярно употребляют разное количество кофе. В первой группе были те, кто пьёт менее одной чашки в день. Во вторую вошли люди, которые употребляют от одной до трех чашек, а в третьей оказались те, кто выпивает более трех чашек. Среди них были и особые фанаты кофе, которые поглощали до 25 (!) чашек кофе в день. Их сердечно-сосудистую систему тщательно изучали в течение нескольких лет наблюдений.

Эти наблюдения показали, что кофе в разных количествах не увеличивает вероятность сужения артерий и не вызывает рост их ригидности. Авторы исследования подчеркивают, что дальнейшие наблюдения за этими людьми все-таки помогут выяснить, существует ли какая-то опасная дозировка кофе для сердечно-сосудистой системы.