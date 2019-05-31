Уникальный генетически модифицированный грибок истребил 99% популяции малярийных москитов в одном из регионов Африки.

Ученые из Университета Мэриленда сумели генетически модифицировать грибок, который своими токсинами смог уничтожить почти всех без исключения москитов, обитающих на территории нескольких деревень африканской страны Буркина-Фасо. Причём это истребление насекомых произошло всего за время жизни двух их поколений, что невероятно быстро. Получен исключительный по своей эффективности способ борьбы с одним из самых опасных паразитов в мире.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый год от малярии, распространяемой москитами, умирает по 400 тысяч человек, преимущественно в беднейших странах мира. Среди них очень много детей. Человечество давно пытается сражаться с москитами при помощи инсектицидов, но эти химикаты не всегда оказываются эффективными, а у насекомых к ним со временем вырабатывается резистентность.

И вот теперь американские исследователи предложили использовать против москитов встречающийся в естественной природе грибок. Для того, чтобы он стал убийственным для этих насекомых, этот грибок генетически модифицировали. Выяснилось, что выделяемые грибком токсины в кратчайшие сроки расправляются с огромными популяциями москитов, при этом не затрагивая никакие другие живые существа и растения.