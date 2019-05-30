Твердо решившим завязать курильщикам приятные ароматы помогают отвлечься от мыслей о сигаретах.

Исследователи из Университета Питтсбурга пришли к выводу о том, что приятные запахи подавляют потребность в курении более заметно, чем связанные с табаком или нейтральные ароматы. Таковы результаты исследования с участием более чем 200 курильщиков, в ходе которых испытали 12 различных запахов. При этом добровольцев просили зажечь сигарету и смотреть на то, как она медленно сгорает, но не закуривать ее. Через десять секунд после начала этого процесса добровольцы должны были оценить по 100-бальной шкале свое желание закурить.

После того, как сигарета сгорала в пепельнице, участников эксперимента произвольно подвергали воздействию приятного, табачного или нейтрального аромата в течение двух секунд. И только затем они должны были рассказать о том, насколько сильным было их желание закурить. Три категории запахов основывались на изначальных оценках самих добровольцев, то есть приятность для каждого человека того или иного запаха определялась на основе его личных предпочтений.

Затем в течение пяти минут все участники эксперимента продолжали вдыхать те или иные запахи, оценивая каждые 60 секунд свое желание закурить. Эксперименты показали, что максимально низким это желание было именно у тех людей, которые вдыхали приятные ароматы. При этом сниженная потребность в курении сохранялась после воздействия приятного аромата в течение около пяти минут.