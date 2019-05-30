Чашка черники в день позволяет уменьшить риск болезней сердца на 15%, как показало исследование.

Ежедневное употребление черники заметно сокращает опасность развития болезней сердца, как установили исследователи в ходе наблюдений с участием 138 взрослых человек, имеющих лишний вес. Выяснилось, что если они ежедневно поглощали по 150 грамм этих ягод, то проток крови через кровеносные сосуды у них улучшался, а артерии становились более гибкими. Все это позволило ученым рассчитать, что снижение риска болезней сердца составило от 12% до 15%.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности жителей развитых стран мира, включая и Россию. Одним из главных факторов риска болезней сердца считают атеросклероз, или закупоренность кровеносных сосудов и артерий особыми бляшками. Кроме того, с возрастом увеличивается ригидность артерий (они становятся менее гибкими), что также ухудшает проток крови к сердцу и сосудам мозга. В результате могут образовываться тромбы, которые приводят к инфарктам и инсультам.

Миллионы людей употребляют лекарства из категории статинов, которые предназначены для очистки кровеносных сосудов и артерий. Теперь же исследование показало, что существуют эффективные натуральные способы профилактики заболеваний артерий, и к таковым следует отнести ежедневное употребление черники.