Исследование показало, что работа в ночную смену не увеличивает опасностей развития рака груди.

Ночные смены не повышают вероятности возникновения опухолей груди, как показало исследование с участием более 100 тысяч женщин. За всеми ними британские ученые наблюдали в течение более 10 лет. Отметим, что в 2007 году Международное агентство онкологических исследований пришло к выводу о том, что работа в ночную смену нарушает естественные циклы сна и пробуждения и является, возможно, канцерогенным фактором. Теперь ожидается, что агентство пересмотрит свои выводы.

Проведено самое масштабное и тщательное исследование данного вопроса на сегодняшний день. Его авторы отмечают, что возможная связь между длительным воздействием искусственного освещения по ночам и повышением риска рака груди была впервые предложена ещё 30 лет назад, но всякий раз выводы исследователей были неубедительны. И вот теперь ученые не нашли никакой связи между работой в ночную смену и риском опухолей молочных желез вне зависимости от типа работы и от возраста женщин, которые начали работать в ночные смены.

Отметим, что рак груди в Великобритании является наиболее распространенной опухолью, с которой каждый год сталкиваются 55 тысяч женщин и 350 мужчин. Ученые не раз говорили о вредности работы в ночную смену и о том, что сбой естественных ритмов организма чреват патологическими изменениями.